Köln (SID) - Englands früherer Fußball-Meister Manchester City hat in der Premier League seine Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Durch seinen achten Sieg in Serie mit einem mühseligen 1:0 (1:0) gegen Schlusslicht Sheffield United baute das Team von Nationalspieler Ilkay Gündogan seinen Vorsprung im stadtinternen Wettstreit mit Verfolger und Rekordmeister Manchester United zumindest für einige Stunden auf vier Punkte aus. ManUnited spielt am späteren Samstagabend beim FC Arsenal.

Die Citizens taten sich gegen Abstiegskandidat Sheffield trotz der frühen Führung durch Gabriel Jesus (9.) unerwartet schwer. Dem Team von Startrainer Pep Guardiola fehlte gegen die dicht stehende Defensive der Gäste insgesamt die Durchschlagskraft.

Die Jäger des Führungsduos aus Manchester greifen erst am Sonntag ins Geschehen ein. Dabei muss der viertplatzierte Meister FC Liverpool mit seinem deutschen Teammanager Jürgen Klopp im Topspiel beim Tabellenfünften West Ham United antreten. Auf seinen ersten Sieg als Trainer des FC Chelsea hofft unterdessen der deutsche Coach Thomas Tuchel: Im zweiten Spiel unter der Regie des Nachfolgers von Frank Lampard empfangen die Blues mit ihren Nationalspielern Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger den FC Burnley.