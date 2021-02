Köln - Mit der Einstellung des Premier-League-Rekords für den höchsten Sieg hat Manchester United nach Punkten mit Spitzenreiter und Lokalrivale Manchester City gleichgezogen.

Beim 9:0 (4:0) in fast durchgängiger Überzahl gegen den FC Southampton des früheren Bundesliga-Coaches Ralph Hasenhüttl stellten die Red Devils den Siegrekord ihrer Vorgänger-Mannschaft von 1995 ein. Southampton verlor zum zweiten Mal in dieser Höhe, zuletzt erst in der Vorsaison gegen Leicester City.

Unterdessen hat der FC Arsenal nach Roten Karten für den deutschen Nationaltorhüter Bernd Leno und Verteidiger David Luiz die nächste Pleite hinnehmen müssen. Bei den Wolverhampton Wanderers unterlag die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta zu neunt mit 1:2 (1:0).

United schon vor der Pause wie im Rausch

ManUnited eröffnete gegen die schon nach zwei Minuten durch einen Platzverweis dezimierten Gäste den Torreigen durch Aaron Wan-Bissaka (18.). Bis zum Seitenwechsel machten Marcus Rashford (25.), ein Eigentor von Southampton (34.) und Edison Cavani (39.) schon alles klar. Im zweiten Abschnitt sorgten Anthony Martial (69. und 90.), Scott McTominay (71.) sowie nach einer weiteren Roten Karte für den Eigentor-Schützen Jan Bednarek (86.) Bruno Fernandes (87./Elfmeter) und Daniel James (90.) für den Rekordsieg.

Luiz sah bei Arsenals Niederlage in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wegen einer Notbremse Rot (45.+3), den fälligen Elfmeter verwandelte Ruben Neves (45.+5). Leno klärte nach der Pause den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand und musste ebenfalls vorzeitig vom Platz (72.). Pepe hatte die Gunners nach vorn gebracht (32.), in Überzahl schoss Joao Moutinho die Wolves mit einem Fernschuss zum Sieg (49.)

