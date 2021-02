London (SID) - Fußball-Weltmeister Paul Pogba wird dem englischen Rekordmeister Manchester United bis auf Weiteres fehlen. Wie Teammanager Ole Gunnar Solskjaer am Montag mitteilte, werde der 27-Jährige "einige Wochen" aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausfallen.

Der Franzose wird unter anderem für die FA-Cup-Partie gegen West Ham United nicht zur Verfügung stehen. Außerdem steht für den englischen Spitzenklub die Zwischenrunde in der Europa League gegen Real Sociedad San Sebastian an, in der Premier League will der Tabellenzweite Anschluss zu Spitzenreiter Manchester City halten.

"Natürlich ist Paul wichtig für uns gewesen. Wir werden kein Risiko eingehen", sagte Solskjaer im Interview mit dem Vereins-TV. Er hoffe, "dass wir ihn so schnell und sicher wiederbekommen, wie es geht."

Pogba war beim 3:3 (2:0) gegen Liga-Konkurrent FC Everton gegen Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt worden.