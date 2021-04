Manchester - Manchester City ist auf dem Weg zur englischen Fußball-Meisterschaft gestrauchelt. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola unterlag nur wenige Tage nach dem Champions-League-Erfolg gegen Borussia Dortmund (2:1) trotz Überzahl Leeds United mit 1:2 (0:1).

Mit 74 Punkten an der Tabellenspitze ist ManCity der Titel trotzdem kaum noch zu nehmen, Stadtrivale United hat zumindest bis Sonntag noch 14 Zähler Rückstand.

City mit 29:2 Torschüssen

Ferran Torres gelang der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer für die Skyblues (76.), bei denen Nationalspieler Ilkay Gündogan erst in der 58. Spielminute für Nathan Ake eingewechselt wurde. Stuart Dallas (42./90.+1) traf für die Gäste, bei denen Robin Koch in der 63. Minute von der Bank kam. Liam Cooper (45.+1) sah nach einem Foul an Gabriel Jesus die Rote Karte.

City gastiert zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch in Dortmund.

