Der FC Chelsea hat nach der Entlassung von Trainer Graham Potter einen Nachfolger gefunden. Frank Lampard wird mit sofortiger Wirkung nun an der Seitenlinie des Teams aus London stehen. Das gab Chelsea in den sozialen Netzwerken bekannt.

Der Vertrag des Engländer wird zum Ende der Saison auslaufen, Chelsea sondiert wohl weiterhin den Markt nach einer langfristigen Lösung. Zuletzt wurde Julian Nagelsmann mit dem Tabellenelften in Verbindung gebracht.

In der laufenden Saison ist Lampard bereits der dritte Trainer. Der 44-Jährige musste im Januar 2023 seinen Posten beim FC Everton räumen. Von Juli 2019 bis Januar 2021 war er bereits als Chelsea-Trainer angestellt, in seiner ersten Amtszeit sammelte er in 84 Spielen 44 Siege, 15 Unentschieden und 25 Niederlagen.

Als Spieler stand er in 648 Pflichtspielen für Chelsea auf dem Rasen und avancierte zur Klub-Legende.