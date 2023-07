Von Marie Schulte-Bockum

Uli Hoeneß' Worte vom Wochenende werden in England als Provokation gewertet.

"Die Äußerungen von Hoeneß wirken einfach nur arrogant und werden dem FC Bayern in den Gesprächen mit Tottenham sicher keinen Gefallen tun", schrieb das Internetportal "Spurs Web". Es sei schon schwierig genug, unter normalen Umständen mit Tottenham-Boss Daniel Levy zu verhandeln, geschweige denn, man verärgert ihn, heißt es dort weiter.

Mit Ausnahme von Levy geben sich Tottenhams Verantwortliche in der Causa Kane mittlerweile resigniert, verrät Klub-Insider Harry Harris im Gespräch mit ran. Demnach habe sich die Spurs-Chefetage mit einem Abgang ihres Talismans Kane abgefunden und würde ihm einen Wechsel keineswegs übel nehmen, sagte Harris weiter.

Harry Kane? "Levy möchte den FC Bayern um jeden Cent ausquetschen"

Einzig Levy glaube noch an einen Verbleib des Top-Stürmers, meinte der langjährige Fußballchef des "Mirror" und des "Express". Wobei Harris bezweifelt, ob diese Position aus Überzeugung stammt - oder eher eine Verhandlungstaktik des gewieften Klub-Vorstands darstellt. "Levy möchte den Poker bis zum Ende des Sommers ausdehnen, um jeden letzten Cent aus Bayern auszuquetschen", mutmaßt Harris.

Bayerns Ehrenpräsident gab sich am Tegernsee ungewöhnlich offensiv bei Kane. "Er hat in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn", sagte Hoeneß am Sonntag einer Journalisten-Runde, der auch ran-Redakteur Stefan Kumberger angehörte: "Dann wird Tottenham einknicken müssen."

Rächt sich Hoeneß' Ansage? "Levy ist immer ein wütender Mann"

Die kampflustige Hoeneß-Ansage könnte den Kane-Poker länger ausdehnen und noch teurer machen, glaubt Harris. Auch, weil Tottenhams Chairman als nachtragend gilt. "Levy ist immer ein wütender Mann, wenn es um solche Dinge geht", meinte Harris.

Der Tottenham-Chairman hat seit 2001 die Zügel in Nord-London in der Hand. Er ist somit der dienstälteste Klubchef der Premier League.