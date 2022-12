Die Eindrücke dieser bitteren Niederlage gegen Erling Haaland und Co. waren noch präsent, da musste sich Jürgen Klopp schon zum nächsten Pflichtspiel mit dem FC Liverpool äußern.

"Wir freuen uns sehr auf das, was kommt und wir wissen, dass es sehr intensiv wird", sagte der Teammanager auf der Pressekonferenz vor dem Duell am traditionellen Boxing Day bei Aston Villa. Die WM-Pause ist gerade vorbei, da steckt Klopp schon wieder mittendrin in dieser irrwitzigen Terminhatz im englischen Fußball.

"Sie werden versuchen, uns Probleme zu machen. Darauf bereiten wir uns vor", sagte Klopp am Freitagmittag und strahlte eher Vorfreude als Müdigkeit aus. Knapp 16 Stunden zuvor war er mit seinem Team nach einem 2:3 (1:1) gegen Manchester City im Achtelfinale des Ligapokals gescheitert - was der 55-Jährige angesichts die immensen Pensums in den kommenden Wochen wohl verkraften kann. Klopp sieht sich nun "nur" noch einer Dreifachbelastung aus Liga, Champions League und FA Cup gegenüber.

Nach dem Duell bei Aston Villa (26. Dezember) geht es gegen Leicester City (30. Dezember) und zum FC Brentford (2. Januar). Zur Einordnung: Das Finale der WM in Katar wurde erst am vergangenen Sonntag ausgespielt, doch während andere Ligen noch pausieren, steht in England längst wieder der Alltag an.

Premier League: Belastungssteuerung nach Katar-WM enorm wichtig

Die Belastungssteuerung ist ein großes Thema, entsprechend schonten Klopp und ManCity-Teammanager Pep Guardiola einige Stammspieler. So stand unter anderem Abwehrchef Virgil van Dijk, bei der WM mit den Niederlanden im Viertelfinale gescheitert und erst am Mittwoch nach Liverpool zurückgekehrt, nicht im Kader. "Er hat alle Spiele für uns und für die Niederlande absolviert, es macht also Sinn, ihm zwei Tage mehr zu geben", sagte Klopp.

Gänzlich anders ist die Situation beim früheren Dortmunder Haaland: Weil seine Norweger sich nicht für die WM qualifiziert hatten, durfte der Torjäger in den vergangenen Wochen nur zusehen. Entsprechend heiß war er auf das Duell mit Liverpool am Donnerstagabend, das er mit dem 1:0 in der zehnten Minute eröffnete. Den Schlusspunkt eines für Klopp "spektakulären Spiels" mit "hoher Intensität" setzte Nathan Ake (58.), der zwei Wochen zuvor an Van Dijks Seite in Katar gescheitert war.

FC Liverpool: 15 Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal

Beim Wiederbeginn der Liga kann Klopp auf ausgeruhte Leistungsträger hoffen, nur Ibrahima Konate war mit Frankreich bis zum Schluss in Katar dabei. Zwar spielten neben van Dijk weitere Liverpool-Profis bis zum Viertelfinale, die Stars Mohamed Salah, Roberto Firmino, Thiago, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner und Fabio Carvalho verpassten aber die WM. Stürmer Darwin Nunez war mit Uruguay in der Vorrunde gescheitert, er startete schon gegen ManCity.

Gegen Aston Villa (18.30 Uhr) beginnt für Liverpool am Boxing Day eine Aufholjagd - die Reds stehen mit nur 22 Punkten aus 14 Spielen auf Rang sechs und haben 15 Zähler Rückstand zu Überraschungstabellenführer FC Arsenal.