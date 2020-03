Köln - Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool vertraut bei der Entscheidung über Geisterspiele im Profi-Fußball wegen der Coronavirus-Epidemie auf die Einschätzung von Experten.

"Wir werden jede Entscheidung respektieren. Wir haben alle Familien und Freunde und möchten, dass es ihnen gut geht", sagte Klopp vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atletico Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

"Wir brauchen Zeit"

Das Duell an der Anfield Road, bei dem Liverpool einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen muss, wird wie gewohnt vor Zuschauern stattfinden. Auch in der Premier League wurden anders als etwa in der Bundesliga bislang keine Geisterspiele verhängt. "Wir realisieren im Moment, dass es wichtigere Dinge als Fußball gibt. Wir brauchen Zeit, um eine Lösung dafür zu finden. Wie wir diese Zeit gewinnen? Indem wir bestimmte Situation vermeiden", sagte Klopp.

Inwieweit Geisterspiele hilfreich seien, wisse er aber nicht. "Das Problem ist: Wenn man nicht im Stadion ist, schaut man sich die Spiele vielleicht zusammen in engen Räumen an", sagte Klopp.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.