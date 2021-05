Köln (SID) - Teammanager Jürgen Klopp sieht den FC Liverpool in einer guten Ausgangslage für die erneute Qualifikation zur Champions League. "Was sich nach dem Spiel verändert hat, ist, dass wir uns qualifizieren werden, wenn wir alle unsere letzten Spiele gewinnen", sagte der 53-Jährige nach dem wichtigen 4:2 (2:1)-Erfolg beim Erzrivalen Manchester United am Donnerstagabend. Ganz sicher ist dieses Szenario jedoch nicht.

Bei einer weniger absolvierten Partie liegen die Reds vier Punkte hinter dem viertplatzierten FC Chelsea um Trainer-Kollege Thomas Tuchel, auch Leicester City mit sechs Zählern Vorsprung auf Platz drei ist noch in Reichweite. Beide Kontrahenten treffen am Dienstag (21.15 Uhr/Sky) direkt aufeinander - sollten die Foxes verlieren, könnte auf die Klopp-Elf am letzten Spieltag ein spannendes Fernduell mit dem Meister von 2016 warten, bei dem die Tordifferenz entscheidend sein könnte. Derzeit liegt der 19-malige Meister mit einem Treffer vor Leicester.

Verhindert Leicester hingegen eine Niederlage bei den Blues, könnte Liverpool Chelsea überholen und der Schlagabtausch um die mehr erzielten Tore im letzten Spiel bliebe Mohamed Salah und Co. erspart. Immer vorausgesetzt, die Reds gewinnen ihre verbleibenden drei Partien bei Absteiger West Bromwich Albion sowie und dem bereits geretteten FC Burnley sowie am letzten Spieltag gegen Crystal Palace an der Anfield Road.

In den vergangenen Wochen hatte Liverpool dank Patzern der Konkurrenz Boden gut gemacht. Trotz zweier Unentschieden bei Leeds United und gegen Newcastle United ("Fühlten sich wie Niederlagen an") verkürzten die Reds den Rückstand auf Platz vier durch den 2:0-Sieg gegen den FC Southampton. Derzeit liegt der letztjährige Champion mit 60 Punkten auf dem fünften Platz.