Die Sorgenfalten von Pep Guardiola sind in der Länderspielpause nicht kleiner geworden.

Während Kevin de Bruyne gegen Deutschland brillierte, glänzte sein anderer Star Erling Haaland jedoch mit Abwesenheit von seinem Nationalteam. Der Norweger ist verletzt. Das bestätigte sein Vater Alf Inge.

Citys Wochen der Wahrheit ohne Haaland?

Nachdem er das norwegische Quartier verließ, wurde er in einem Krankenhaus in Barcelona behandelt. Inzwischen weilt er auf Marbella. "Er bekommt eine sehr gute Betreuung", so Haaland Senior.

Aber ob es für die kommenden Wochen der Wahrheit reicht?

Am 1. April empfangen die Citizens den FC Liverpool in der Liga, in der es einen Rückstand auf Arsenal einzuholen gilt. Mit Haaland? "Ich bin zwar kein Arzt, aber das steht auf der Kippe", sagte Alfie. "Es ist nicht möglich, zwei Wochen nicht zu trainieren und sich dann sofort wieder ins Getümmel zu stürzen."

Zehn Tage später kommt es zum Kräftemessen mit dem FC Bayern München.

Nach dem Rückspiel gegen den deutschen Rekordmeister wartet das Halbfinale im FA Cup auf die "Skyblues". Entscheidende Wochen also für die Mannschaft von Guardiola.