Manchester City ist bereit für den Champions-League-Knaller gegen den FC Bayern München. Drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen den deutschen Rekordmeister (Dienstag, 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) gewann der englische Meister beim Tabellenletzten FC Southampton mit 4:1 (1:0).

Vor allem Erling Haaland meldete sich stark zurück. Der Norweger, der zuletzt mit Adduktorenproblemen gefehlt hatte, stand in der Startelf und erzielte einen Doppelpack (45. Minute, 68.). Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 per Seitfallzieher war besonders sehenswert.

Haaland knackt die 30

Haaland steht jetzt bereits bei 30 Saisontoren in nur 27 Einsätzen und führt die Torjägerliste deutlich vor Harry Kane (23 Tore) an. Jack Grealish (58.) und Julian Alvarez (75., FE) erzielten in Southampton die weiteren Treffer.

Durch den Sieg rückte City bis auf fünf Punkte an den spielgleichen Tabellenführer FC Arsenal heran. Die Gunners spielen zwar noch am Sonntag, doch City hat in den kommenden Wochen noch eine Nachholpartie zu absolvieren.