Ein Fußball-Leckerbissen wartet auf die Fans der Premier League. Der Tabellenzweite Manchester City bekommt es heute Abend mit dem Fünften, den Tottenham Hotspur, zu tun.

Ausgetragen wird das Nachholspiel des 7. Spieltags im Etihad Stadium in Manchester, der Anpfiff durch Schiedsrichter Simon Hooper erfolgt um 21 Uhr deutscher Zeit.

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola will den Abstand auf Tabellenführer FC Arsenal verkürzen, die "Spurs" wollen indes an den Champions-League-Rängen dranbleiben. In der vergangenen Spielzeit gingen beide Duelle an das Team aus London. Schlagen die Citizens zurück oder entführen Trainer Antonio Conte und Co. drei Zähler aus Manchester?

Ihr wollt mehr News zu den den beiden Vereinen und den restlichen Klubs aus England? Checkt unsere Newsseite zur Premier League für die wichtigsten Neuigkeiten rund um die höchste englische Spielklasse.

Wann, wo, was? Die Übersicht zur Live-Übertragung von Manchester City gegen Tottenham Hotspur

Wer zeigt das Premier-League-Topspiel live? Wo gibt es einen Livestream und einen Liveticker? ran fasst Wissenswertes nachfolgend zusammen und verschafft einen Überblick.

Läuft Manchester City vs. Tottenham Hotspur im Free-TV?

Nein, im frei empfangbaren Fernsehen gibt es das Spiel nicht zu sehen.

Manchester City vs. Tottenham Hotspur heute live: Wo gibt's die Premier League im Pay-TV und Livestream?

Bei Sky könnt Ihr das Spiel im Pay-TV verfolgen. Alternativ gibt es auch einen kostenpflichtigen Livestream bei Sky Go oder bei WOW, ehemals Sky Ticket.

Premier League heute live: Wann startet die Übertragung von ManCity vs. Spurs und wer kommentiert?

Um 20:50 Uhr, also zehn Minuten vor Anpfiff, startet die Übertragung. Kommentator ist Joachim Hebel.

Tottenham Hotspur heute zu Gast bei Manchester City: Gibt es einen Liveticker?

Selbstverständlich, wie gewohnt stellt ran einen Liveticker bereit. Checkt darüber hinaus auch das Datencenter für interessante Statistiken und Zahlen.

Highlights zur Premier League: Wo sind kurze Clips zu Manchester City vs. Tottenham Hotspur?

Highlights werden ebenfalls von Sky zur Verfügung gestellt, auch bei YouTube sollten diese zu finden sein.