Was für ein Fehler! Manchester United hätte Erling Haaland für nur vier Millionen Pfund - also rund 4,5 Millionen Euro - kaufen können, hätten sie einst auf Trainer Ole Gunnar Solskjaer gehört. Das enthüllte der Norweger jüngst in der "Sun".

Solskjaer hatte Haaland während der gemeinsamen Zeit in Molde trainiert, ehe das damals noch unbekannte Talent zu RB Salzburg und von dort zu Borussia Dortmund wechselte. Solskjaer übernahm 2018 den Chefposten bei United – ohne seinen Wunschspieler.

Solskjaer: United hat nicht zugehört

"Ich habe United etwa sechs Monate vor meinem Amtsantritt angerufen und ihnen von diesem Stürmer erzählt, den wir hatten, aber sie haben nicht zugehört. Ich habe um vier Millionen Pfund für Haaland gebeten, aber sie haben ihn nicht verpflichtet", monierte er ehemalige United-Stürmer.

Haaland unterschrieb schließlich im vergangenen Sommer für rund 60 Millionen Euro bei Manchester City. 35 Premier-League-Tore später liegt sein Marktwert laut "transfermarkt.de" bei 170 Millionen Euro.

United dürfte das Versäumnis längst bereut haben. Zwar überzeugt Stürmer Marcus Rashford in dieser Saison mit bislang 29 Toren. Weil Anthony Martial und Wout Weghorst aber nicht in die Gänge kommen, besteht auf dieser Position aber immer noch Bedarf.