London (SID) - Manchester Uniteds ehemaliger Star-Verteidiger Tony Dunne ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Das gab der englische Fußball-Rekordmeister am Montagabend bekannt. United beschrieb ihn in einem Tweet als "einen unserer größten Verteidiger. Unser herzliches Beileid gilt den Angehörigen von Tony Dunne. Möge er in Frieden ruhen."

Dunne war Teil der legendären United-Mannschaft um George Best und Bobby Charlton sowie Trainer Matt Busby, die im Endspiel im Europapokal der Landesmeister 1968 Benfica Lissabon mit 4:1 besiegte. Dunne spielte 13 Jahre für die Red Devils und absolvierte 535 Partien. Die 33-malige irische Nationalspieler gewann mit ManU zudem zweimal die Meisterschaft und einmal den FA Cup.