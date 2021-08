Köln (SID) - Torwart Dean Henderson (24) vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United verzichtet aufgrund "ständiger Müdigkeit" infolge seiner COVID-19-Erkrankung vor einigen Wochen auf die Teilnahme am Trainingslager in Schottland. Das teilte ManUnited mit. Der Keeper war in der vergangenen Saison 26-mal zum Einsatz gekommen.

Bei der EM-Endrunde in diesem Sommer gehörte Henderson zum englischen Team, fiel allerdings wegen einer Hüftverletzung aus und wurde im Kader durch Aaron Ramsdale (Sheffield United) ersetzt.