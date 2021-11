London/München - Tottenham Hotspur hat einen neuen Trainer gefunden. Antonio Conte ist der Nachfolger des am Montag entlassenen Nuno Espirito Santo.

Conte erhält in London einen Vertrag bis Juni 2023. Zuletzt hatte der 52-Jährige Inter Mailand trainiert und die "Nerazzurri" in der vergangenen Saison zum italienischen Meister gemacht.

Welcome to Tottenham Hotspur, Antonio Conte. pic.twitter.com/3faSqLW38g — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021

Spurs derzeit nur Neunter - Champions League gefährdet

"Ich freue mich sehr, wieder als Trainer tätig zu sein, und zwar bei einem Premier-League-Verein, der den Ehrgeiz hat, wieder eine führende Rolle zu spielen", wird Conte in der Mitteilung seines neuen Vereins zitiert.

Nach dem Meistertitel mit Inter hatte Conte seinen Vertrag im Sommer aber aufgelöst. Nun geht es für den Italiener zurück in die Premier League, in der er 2016/17 bereits mit dem FC Chelsea den Titel holte. Leicht wird die neue Aufgabe bei den Spurs aber nicht.

Unter Espirito Santo kassierte Tottenham in dieser Saison in zehn Ligaspielen bereits fünf Niederlagen und rutschte zuletzt von Rang eins auf den neunten Platz ab. An Motivation mangelt es dem neuen Coach aber nicht: Ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen, um der Mannschaft und den Fans die Leidenschaft, die Mentalität und die Entschlossenheit zu vermitteln, die mich als Spieler und als Trainer immer ausgezeichnet haben", so Conte.

