In der Premier League kommt es heute zum Krisen-Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool. Anpfiff ist am Samstagmittag um 13:30 Uhr deutscher Zeit an der Anfield Road. Infos zur Live-Übertragung in TV und Livestream hat ran nachfolgend zusammengefasst. Für alle Statistik-Nerds lohnt sich zudem ein Blick in unser Datencenter, dort gibt's Zahlen und Fakten zur Partie.