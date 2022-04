+++ UPDATE: ManCity gegen Liverpool - der Spielbericht +++

In einem mitreißenden Showdown haben Jürgen Klopp und der FC Liverpool eine Vorentscheidung des Titelrennens in England verhindert. Nach zweimaligem Rückstand und deutlicher Unterlegenheit in der ersten Halbzeit erkämpften Klopp und die Reds im Duell der Star-Trainer bei Pep Guardiola und dem Premier-League-Spitzenreiter Manchester City ein insgesamt schmeichelhaftes 2:2 (1:2).

Der Verfolger Liverpool hatte sich vor dem weltweit übertragenen Topspiel am Sonntag von 14 Punkten Rückstand bis auf einen Punkt an ManCity herangeschoben - im ausverkauften Etihad Stadium aber lief es in den ersten 45 Minuten fast nur hinterher. Kevin De Bruyne (5.) und Gabriel Jesus (37.) trafen für die Gastgeber, der zwischenzeitliche Ausgleich durch Diogo Jota (13.) entsprang einer der sehr wenigen guten Aktionen.

Nach der Pause schlug Sadio Mane (46.) jedoch sofort zurück, was Liverpool sich im Anschluss durch eine weit bessere Leistung verdiente. Nach dem packenden Duell stehen noch sieben Liga-Partien auf dem Programm.

+++ UPDATE: Manchester City - Liverpool FC - die Aufstellungen +++

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Laporte, Joao Cancelo - Bernardo Silva, Rodrigo, De Bruyne - Foden, Gabriel Jesus, Sterling

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Diogo Jota, Mane

Our line-up to face @ManCity this afternoon 👊#MCILIV — Liverpool FC (@LFC) April 10, 2022

Pep Guardiola - schon wieder. Schon wieder geht es für Jürgen Klopp gegen den Spanier um alles, um den Titel. "Vielleicht hätten wir in Dortmund mehr Titel gewinnen können, wenn Pep nicht bei Bayern gewesen wäre. Jetzt ist es ähnlich", sagte Klopp vor dem Showdown um die Meisterschaft in England zwischen seinem FC Liverpool und Manchester City: "Stell Dir vor, wenn er nicht hier wäre, hätten wir wahrscheinlich mindestens einen Titel mehr gewinnen können."

Klopp gegen Guardiola, Liverpool gegen City - neben Klopp fiebert noch ganz England diesem Titelshowdown in der Premier League entgegen. Und der Deutsche geht von einem Spektakel aus. "Ich erwarte ein gutes Spiel. Ich weiß, dass das oft nicht der Fall ist, wenn sich zwei Spitzenmannschaften gegenüberstehen", sagte Klopp, aber "unsere Geschichte mit City zeigt, dass die Duelle oft sehr interessant waren, weil beide Teams wirklich alles gegeben haben."

Mehr Updates und aktuelle News zum Spiel ManCity gegen den Liverpool findest du unter Premier League News - täglich die neuesten News, Infos, Ergebnisse und Tabellen zur 1. Fußball-Liga in England.

Wo, wann und Wie? So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Am 32. Spieltag empfängt Manchester City den FC Liverpool im Etihad Stadium. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Manchester City - Liverpool live: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen dem ManCity und Liverpool findet am Sonntag, den 10. April statt. Anpfiff ist um 17:30 im Etihad Stadium in Manchester.

City - Liverpoo live: Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

Nein. Das Topspiel in England zwischen Manchester und Liverpool wird nicht live im Free-TV übertragen. Das Spiel wird live und exklusiv im Bezahlfernsehen zu sehen sein.

Manchster - Liverpool FC live: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja. Das Spiel ist live und exklusiv bei Sky zu sehen. Die Übertragung der Premier League beginnt um 16:30 Uhr.

Wird ManCity vs. Liverpool im Livestream zu sehen sein?

Ja, mit Sky Go kann man das Spiel live verfolgen, dafür ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Kann ich das Spiel von Liverpool in Manchester im Liveticker verfolgen - und wo?

Ja klar! Mit unserem ran-Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn im Etihad Stadium der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

City - Liverpool: Wo kann ich die Highlights der Premier-League-Partie sehen?

Die ARD Sportschau zeigt in ihrer Sendung am Sonntag Ausschnitte der Partie. Die Übertragung im TV beginnt um 19:45 Uhr.

