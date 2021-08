Manchester - Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat einen perfekten Saisonstart am zweiten Spieltag verpasst. Die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer kam beim von Ralph Hasenhüttl trainierten FC Southampton nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Ein Eigentor von Uniteds Fred (30.) brachte den Außenseiter in Front, der englische Nationalspieler Mason Greenwood glich in der 55. Minute nach Vorlage von Paul Pogba zum 1:1 aus.

Der für 85 Millionen Euro verpflichtete englische Nationalspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund stand erneut nicht in der Startformation, wurde aber in der 59. Minute eingewechselt.

Die Tottenham Hotspur, bei denen der wechselwillige Star-Stürmer Harry Kane zum ersten Mal im Spieltagskader stand und in der 72. Minute eingewechselt wurde, gewannen 1:0 (1:0) bei den Wolverhampton Wanderers. Dele Alli (9.) traf per Elfmeter.

