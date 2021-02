London - Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea den ersten Prestigesieg in der englischen Premier League gefeiert. Der deutsche Teammanager setzte sich mit den Blues im Duell der Star-Trainer bei Tottenham Hotspur und Jose Mourinho am Donnerstag mit 1:0 (1:0) durch. Chelsea verbesserte sich in der Tabelle nach dem dritten Spiel unter Tuchel auf den sechsten Tabellenplatz.

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz stand verletzungsbedingt nicht im Kader, sein DFB-Kollege Timo Werner hingegen hatte eine Hauptrolle inne: Er wurde im Strafraum von Eric Dier gefoult, Jorginho verwandelte den Elfmeter zum Siegtor sicher (24.).

Nach Sieg gegen Tottenham: Gin Tonic für Tuchel

Tuchel kann sich nun die angekündigte Belohnung gönnen. "Ich bin kein Bier-Typ, ich bin kein Wein-Typ. Mein Alkoholkonsum geht gegen null. Aber wenn wir gewinnen, werde ich einen Gin Tonic trinken", hatte er vorab gesagt.

Der frühere Chelsea-Star Michael Ballack traut ihm zu, eine Ära zu prägen. "Tuchel kann vielleicht der Trainer sein, der dort längerfristig seinen Stempel aufdrückt", sagte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän im Interview mit "Stats Perform News". Auch Havertz werde von der Zusammenarbeit profitieren.

