Hollywood-Star und Wrexham-Besitzer Ryan Reynolds darf sich über ein Happy End für seinen Vereins freuen.

Der walisische Klub, der im englischen Ligensystem aktiv ist, sicherte sich in der fünftklassigen National League durch einen 3:1-Sieg am vorletzten Spieltag gegen Boreham den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die League Two.

Wrexham: Rückkehr nach 15 Jahren in die League One

Für Wrexham ist es die Rückkehr nach 15 Jahren in die vierthöchste Spielklasse Englands.

Mit 110 Punkten und damit vier Zählern Vorsprung auf Notts County ist Wrexham vor dem abschließenden Spiel in der National League nicht mehr einzuholen.

WE ARE CHAMPIONS!



AFTER 15 YEARS, WE ARE BACK IN THE FOOTBALL LEAGUE!



Seit 2020 ist Wrexham im Besitz von Reynolds und dessen Schauspiel-Kollegen Rob McElhenney. Das prominente Duo war beim entscheidenden Spiel gegen Boreham vor Ort und feierten mit über 10.000 Wrexham-Fans den Aufstieg.

Reynolds-Klub holt Ex-ManUtd-Keeper Foster aus der Rente zurück

Erst vor einigen Wochen traf Wrexham eine auf der Insel viel beachteten Personalentscheidung. Man holte den früheren ManUtd-Keeper Ben Foster aus dessen Ruhestand zurück, um mit dem 40-Jährigen den Aufstieg zu realisieren. Der Routinier, der seine Laufbahn eigentlich im Sommer 2022 beim FC Watford beendete, ersetzte den verletzten Stammkeeper vom 40. Spieltag an und das sehr überzeugend.

In seinem dritten Spiel für Wrexham wurde der frühere Nationaltorhüter sogar zum großen Helden. Beim 3:2-Sieg gegen den großen Aufstiegsrivalen Notts County parierte Foster in der Nachspielzeit einen Elfmeter und rettete damit die drei Punkte. Mit Foster im Kasten verlor Wrexham ohnehin nur eines von bislang sieben Spielen in der National League. Nun sieht Fosters Plan vor, nach dem geschafften Aufstieg tatsächlich in Fußball-Rente zu gehen.

Für ihn schloss sich mit dem erfolgreichen Kurz-Engagement bei Wrexham auch persönlich der Kreis, dort stand er am Beginn seiner Karriere im Frühjahr 2005 bereits auf Leihbasis zwischen den Pfosten. Direkt danach wechselte Foster im Sommer 2005 von Stoke City zu Manchester United.