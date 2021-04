Berlin (SID) - Thomas Tuchel vom FC Chelsea hat als erst zweiter Deutscher nach Jürgen Klopp die Auszeichnung als "Manager des Monats" in der englischen Premier League erhalten. Dies teilte die Liga am Freitag mit. Tuchel hatte die Blues im Januar vom glücklosen Frank Lampard übernommen und vor allem im März eindrucksvolle Resultate erzielt.

In der Champions League führte der 47-Jährige Chelsea ins Viertel- und im FA Cup ins Halbfinale, womit er die Chance auf Titel in der laufenden Saison sicherte. In der Liga schaffte Tuchel den Anschluss an die Qualifikationsränge zur Königsklasse, aktuell steht der Klub auf Rang vier. Wettbewerbsübergreifend ist Tuchel in bislang 14 Pflichtspielen noch ungeschlagen.

"Ich bin sehr glücklich, diese Auszeichnung erhalten zu haben", sagte Tuchel. Er war erst im Dezember bei Paris St. Germain entlassen worden.