Der englische Fußballmeister Manchester City hat in der Premier League zum Jahresabschluss überraschend einen Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola musste sich ohne Ilkay Gündogan in der Startelf gegen den FC Everton mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Torjäger Erling Haaland (24.) brachte City mit seinem 21. Tor im 15. Premier-League-Spiel in Führung. Der frühere Leverkusener Demarai Gray (64.) glich mit einem sehenswerten Schlenzer für das Team von Teammanager Frank Lampard aus. Gündogan wurde in der 87. Minute eingewechselt.

Arsenal nutzt Patzer

Der FC Arsenal hat den Patzer des englischen Fußballmeisters Manchester City in der Premier League zum Jahresabschluss eiskalt ausgenutzt und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte ausgebaut. Die Gunners gewannen bei Brighton & Hove Albion mit 4:2 (2:0) und feierten den fünften Sieg in Folge. City mit Teammanager Pep Guardiola musste sich zuvor ohne Ilkay Gündogan in der Startelf gegen den FC Everton mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Bukayo Saka (2.), Martin Ödegaard (39.), Eddie Nketiah (47.) und Gabriel Martinelli (71.) trafen für Arsenal. Kaoru Mitoma (65.) und Evan Ferguson (77.) waren für Brighton erfolgreich.