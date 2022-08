München – Haudegen Casemiro wechselt von Real Madrid zu Manchester United. Ein Spieler fürs Grobe, berüchtigt für seine robuste Physis, Zweikampfhärte und Kompromisslosigkeit in der Balleroberung. Ein Mentalitätsmonster, wie es Liverpool-Coach Jürgen Klopp ausdrücken würde.

60 Millionen Euro Ablöse lassen sich die "Red Devils" den Abräumer im Mittelfeld kosten. Die Hoffnung steigt in Old Trafford, dass man mit dem Routinier das Ruder beim taumelnden Traditionsklub noch herumreißen kann.

Im Krisenduell gegen den FC Liverpool am Montag wird Casemiro noch nicht mit dabei sein. Vielleicht aber ja sein Geist. Diesen könnte United nach dem schlechtesten Saisonstart in der Premier League seit 86 Jahren gut gebrauchen.

"Ich habe zur Pause dreimal gewechselt, ich hätte aber auch alle elf Spieler rausnehmen können", hatte der neue Coach Erik ten Hag nach der 0:4-Klatsche beim FC Brentford geschimpft. Nach zwei Spieltagen findet sich Manchester auf den letzten Tabellenplatz wieder. Unvereinbar mit dem eigenen Anspruch. Galt doch Rang sechs im Vorjahr schon als apokalyptisch.

Englische Presse spottet über "Erik ten Weeks"

Mit dem neuen Trainer sollte alles besser werden. Doch nach zwei peinlichen Niederlagen spekuliert die gefürchtete "Yellow Press" schon, ob "Ten Hag" zu "Erik Ten Weeks" werden könnte. Nämlich dann, wenn er den Abwärtstrend der "Red Devils" nicht zügig stoppen kann.

Dabei schockierten Fans und ehemalige Spieler nicht die Niederlagen an sich, sondern viel mehr die Art und Weise, wie sie zustande kamen. United habe gespielt wie "Unter-Neunjährige", so das vernichtende Urteil von Ex-United-Profi und TV-Experten Gary Neville nach der Blamage gegen Brentford.

Hinzukam die Null-Bock-Einstellung des abwanderungswilligen Cristiano Ronaldo. Selbst die Mannschaftskameraden sollen schon so genervt sein, dass der Superstar bis auf wenige Ausnahmen isoliert sei.

Die Causa CR7 hält sich auch deshalb seit Wochen hartnäckig, weil die Klub-Besitzer, die bei den Fans verhasste Glazer-Familie, "Cash Cow" Ronaldo auf keinen Fall ziehen lassen wollen.

Manchester United kommt mit Ten Hags Philosophie nicht zurecht

Solche Störfeuer kann Ten Hag im Moment aber gar nicht gebrauchen. Läuft es doch schon auf dem Platz nicht rund. Die Spieler von Manchester tun sich bis dato schwer, die Philosophie des Niederländers umzusetzen.

Es beschleicht einen manchmal sogar das Gefühl, dass der ein oder andere Spieler gar nicht will. Anders ist es nicht zu erklären, wenn United beim 0:4 in Brentford satte 14 Kilometer weniger lief als der Gegner.

Ten Hag ordnete tags darauf übrigens ein Straftraining an, um die fehlenden Kilometer nachlaufen zu lassen. Denn am Montag gegen Erzrivale Liverpool muss so gut wie alles besser werden. Besonders nach den 0:4- und 0:5-Demütigungen in der vergangenen Saison.

Auch Liverpool in einer kleinen Krise

Gut für ManUtd: Diesmal treffen sie auf "Reds", die selbst in einer kleinen Krise stecken. Noch kein Sieg nach zwei Spieltagen. Zwei Zähler auf der Habenseite und schon vier Punkte Rückstand auf Meisterschafts-Konkurrenz Nummer eins, Manchester City.

Trotz ausbleibender Ergebnisse ist LFC-Trainer Klopp bis dato gelassen. "Es ist nur der Start. Wenn wir Ende Mai zwei Punkte haben, ist da schwierig. Aber gerade im Moment ist es in Ordnung", sagte er dem 1:1-Unentschieden am vergangenen Wochenende bei Crystal Palace.

Doch auch die "Reds" können sich einen weiteren Patzer im Grunde nicht leisten, wollen Sie im Kampf um die Premier-League-Krone nicht frühzeitig abgehängt werden.

Liverpools Krise ist eigentlich keine

Manchester United vs. FC Liverpool – ein Duell der Krisenklubs? Nicht ganz. Während Manchester vor seiner eigenen "Vernichtung" (Zitat Gary Neville) steht, zeigte Liverpool bei den beiden Remis gegen Fulham und Crystal Palace zumindest in Ansätzen sein Potenzial.

Die "Reds" plagte einfach zuletzt großes Verletzungspech. "Es war wie ein Fluch im Haus", räumte Klopp ein, der gegen Palace gleich auf zehn Akteure verzichten musste.

Doch das Lazarett lichtet sich, so dass Liverpool bei den Buchmachern der glasklare Favorit ist. Für United geht es dagegen schon fast ums nackte Überleben. Oder wie es in England heißt: ein vorgezogenes Sechs-Punkte-Spiel im Kampf gegen die Relegation.

Carolin Blüchel

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.