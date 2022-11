Köln/Manchester - Pep Guardiola geriet ins Schwärmen, und auch im Pop-Olymp erklang eine Lobeshymne. Stefan Ortega, im Sommer aus Bielefeld auf die Insel gewechselt, verzückte am Mittwochabend Manchester - zumindest dessen hellblaue Hälfte. Meister City sicherte der Ersatztorwart das 2:0 (0:0) im Ligapokal über den FC Chelsea und damit den Achtelfinaleinzug. Die Auszeichnung als "Man of the Match" hatte er sich verdient.

"Ortega absolutely incredible" - also völlig unglaublich, sang Oasis-Frontmann Liam Gallagher bei Twitter. An der "Wonderwall" der Citizens war Chelsea immer wieder abgeprallt, ein Doppelschlag von Riyad Mahrez (53.) und Julian Alvarez (58.) reichte zum Sieg.

Während die Edelfans sich verwundert die Augen rieben, was dieser deutsche Torwart, ablösefrei von einem Bundesliga-Absteiger gekommen, alles drauf hat, zeigte sich Guardiola wenig überrascht. Er hatte Ortega ja geholt und in der Champions League gegen Borussia Dortmund (0:0) und den FC Sevilla (3:1) jeweils als Vertreter des unumstrittenen Stammtorwarts Ederson eingesetzt.

Guardiola bezeichnet Ortega als "außergewöhnlich"

In beiden Spielen sei Ortega bereits "außergewöhnlich" gewesen, sagte Guardiola, denn: "Stefan ist ein außergewöhnlicher Keeper." Jeden Tag im Training zeige Ortega, dass "der Klub einen tollen Transfer getätigt" habe. Der 30-Jährige sei überragend "in allen Bereichen: im Tor, mit den Füßen - und am Ende hat Chelsea kein Tor geschossen, weil er es verhindert hat", schwärmte Pep.

Mit Leistungen wie gegen Chelsea hält Ortega auch den Druck auf den brasilianischen Nationaltorhüter Ederson aufrecht. "Das ist auch gut für Eddy", bestätigte Guardiola: "Das Level zu halten, ist extrem wichtig." Die Manchester Evening News erhoben Ortega prompt zur "womöglich besten Nummer 2 der Premier League", die es verdient habe, "mehr zu spielen. Aber wie?"

