Tottenham Hotspur hat sich von Trainer Antonio Conte getrennt. Das gab der Verein in einem Statement bekannt.

Als Übergangslösung wird Cristian Stellini als Interimstrainer die Leitung der Spurs übernehmen, Ryan Mason wird neuer Co-Trainer.

In dieser Saison stehen die Londoner aktuell auf Platz vier in der Premier League, in der Champions League scheiterten sie am AC Mailand.

Weg frei für Julian Nagelsmann?

Daniel Levy, Vorstandsvorsitzender des Vereins begründete die Entscheidung so: "Wir haben noch 10 Spiele in der Premier League und kämpfen um einen Platz in der Champions League. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Jeder muss seinen Beitrag leisten, um das bestmögliche Ergebnis für unseren Klub und unsere fantastischen, treuen Fans zu erreichen."

Gerüchten zufolge haben die Spurs bereits nach der Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München Interesse am Deutschen als möglichen Conte-Nachfolger geäußert.