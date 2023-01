von Paul Sigl

Seit 2018 ist Virgil van Dijk inzwischen ein wichtiger Bestandteil der Defensive des FC Liverpool. Gemeinsam mit den "Reds" hat der 31-Jährige sportlich schon viele Ziele erreicht. Der Gewinn der Champions League 2019 und der Premier League Titel 2020 stechen dabei als die größten Erfolge heraus.

Vielen Liverpool-Fans ist bei dem Holländer vielleicht schon aufgefallen, dass nur der Vorname "Virgil" auf dem Trikot steht. Was auf den ersten Blick vielleicht bedeutungslos scheint, hat eigentlich einen deutlich tiefgründigeren Hintergrund.

Laut seines Onkels mütterlicherseits hat das Ablegen des Nachnamens einen familiären Hintergrund: "Sein Vater hat sich von seiner Mutter und seinen drei Kindern, darunter Virgil, getrennt", so der Onkel Steven Fo Sieeuw 2018 gegenüber "The Sun". "Die Wahrheit ist, dass sein Vater für so viele wichtige Jahre nicht da war und seine Mutter der wahre Held dieser Geschichte ist. Man nimmt den Namen seines Vaters nicht ohne Grund vom Trikot, und Virgil hat sehr deutlich gemacht, wie er sich fühlt".

Laut "Sport Bible" haben die Geschwister des Abwehr-Chefs ebenfalls den Nachnamen ihres Vaters abgelegt.

"Ron [Van Dijk] ist ein netter Kerl, aber man muss mehr als das sein, um ein guter Vater zu sein. Man muss für seine Kinder da sein. Ron hat wieder geheiratet und seine neue Frau war sehr dominant, sodass er seine Kinder nicht oft gesehen hat", so Fo Sieeuw weiter.

Aktuelle Situation bei Virgil van Dijk

Aktuell ist der holländische Superstar am Oberschenkel verletzt und fällt vorerst für längere Zeit aus. Man geht davon aus, dass Liverpool Fans wieder ab Mitte Februar mit dem Leistungsträger rechnen können.