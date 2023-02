In der Europa League geht es Schlag auf Schlag: Kurz nach den Playoffs der K.o.-Runde wurden am 24. Februar auch schon die Achtelfinals ausgelost. Diese finden bereits knapp eine Woche später statt.

Für den 1. FC Union Berlin kommt es zum Duell mit Union Saint-Gilloise, beide standen sich bereits in der Gruppenphase gegenüber. Bayer Leverkusen bekommt es indes mit dem ungarischen Vertreter Ferencvaros Budapest zu tun, der SC Freiburg erwischte mit Juventus Turin einen der dicksten Brocken.

Nachfolgend gibt es eine Übersicht zu allen Achtelfinal-Begegnungen sowie Infos zur Live-Übertragung im TV und Stream und alle wichtigen Termine im weiteren Verlauf des Wettbewerbs im Überblick.

Wichtige News zur Europa League findet Ihr zudem auf unserer Website.

Europa League: Die Achtelfinal-Paarungen

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Juventus Turin - SC Freiburg

Bayer Leverkusen - Ferencvaros Budapest

FC Sevilla - Fenerbahce Istanbul

Sporting Lissabon - FC Arsenal

Manchester United - Betis Sevilla

AS Rom - Real Sociedad San Sebastian

Schachtar Donezk - Feyenoord Rotterdam

Europa League: Wann findet das Achtelfinale statt?

Die Hinspiele im Achtelfinale finden am 9. März 2023 statt. Die Rückspiele werden bereits eine Woche später, am 16. März 2023, ausgetragen.

Europa League, Achtelfinale: Werden die Spiele live im Free-TV übertragen?

Ja, bei RTL wird jeweils eine Partie pro Spieltag live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Europa League: Wie geht es nach dem Achtelfinale weiter?

Auslosung Viertel- und Halbfinale: 17. März 2023

Viertelfinale: 13. und 20. April 2023

Halbfinale: 11. und 18. Mai 2023

Finale: 31. Mai 2023

Wo findet das Europa-League-Finale 2023 statt?

Das Finale der Europa League 2022/23 findet in Ungarn statt. Am 31. Mai 2023 dürfen die beiden Finalisten in der Puskas Arena in Budapest vor 65.000 Zuschauern um den Titel kämpfen.