München - Neben der Champions League wird am Mittag auch in der Europa League ausgelost. Die Hälfte der Achtelfinalteilnehmer steht in Form der Gruppensieger der Vorrunde schon fest, die andere Hälfte wird erstmals in einer Playoff-Runde ermittelt.

Während Bayer Leverkusen bereits qualifiziert ist, müssen sich die Champions-League-Absteiger Borussia Dortmund und RB Leipzig ihren Platz in der Runde der letzten 16 erst erkämpfen. Gegen welche Teams müssen die deutschen Vertreten antreten?

ran begleitet die Auslosung im Liveticker.

+++ Update: 11.52 Uhr +++

Herzlich Willkommen zur Auslosung der Playoff-Runde zum Achtelfinale in der Europa League.

