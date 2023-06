Die Europa-League-Saison 2022/23 gehört der Vergangenheit an. Wieder mal war es der FC Sevilla, der den Titel nach Andalusien holen konnte. Zum insgesamt siebten Mal sicherte sich der spanische Vertreter den zweitwichtigsten UEFA-Pokalwettbewerb, in einem dramatischen Finale schlug man die AS Rom im Elfmeterschießen und sorgte für Jubelstürme unter den mitgereisten Fans in Budapest.

Aufgrund des Erfolges wird der FC Sevilla 2023/24 zunächst in der Champions League an den Start gehen, Stadtrivale Betis ist hingegen bereits fix in der Gruppenphase der Europa League. Dasselbe gilt auch für den SC Freiburg und Bayer Leverkusen, die ebenfalls sicher unter den 32 Teilnehmern stehen.

Welche Vereine noch dabei sind, welche Termine ihr euch merken solltet, wann die Auslosung startet und wer den Wettbewerb live überträgt, haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Europa League 2023/24 live: Welche Teams sind bereits qualifiziert?

Von den 32 Mannschaften, die in der Gruppenphase antreten werden, stehen einige bereits jetzt fest. Dazu zählen der SC Freiburg, Bayer Leverkusen, der FC Liverpool, Brighton & Hove Albion, der FC Villarreal, Betis Sevilla, Atalanta Bergamo, AS Rom, der FC Toulouse, Stade Rennes sowie Sporting Lissabon.

Darüber hinaus qualifiziert sich auch der Sieger der Europa Conference League für die EL. Im Finale konnte sich West Ham United gegen AC Florenz durchsetzen.

Weiterhin stoßen zehn Sieger aus den Playoffs der Europa League zu den Teilnehmern. Hinzu kommen außerdem zwei Verlierer des Platzierungswegs aus den CL-Playoffs, vier Verlierer des Meisterwegs aus den CL-Playoffs sowie vier Verlierer des Platzierungswegs aus der 3. Qualifikationsrunde der CL-Playoffs.

Europa League 2023/24 live: Wann stehen alle Teilnehmer der Gruppenphase fest?

Die dritte Qualifikationsrunde zur Europa League findet am 10. und 17. August statt. In dieser Runde werden unter anderem Olympiakos Piräus und Slavia Prag einsteigen.

Die Playoffs steigen direkt im Anschluss am 24. und 31. August. Dort steigen beispielsweise Ajax Amsterdam, der Linzer ASK, der FC Aberdeen, Union Saint-Gilloise, Sorja Luhansk, FK Cukaricki und der FC Lugano in das Rennen um die EL-Tickets ein.

Europa League 2023/24 live: Wann findet die Auslosung der Gruppen statt?

Die Ziehung der acht Vierergruppen steigt schließlich am 1. September 2023.

Europa League 2023/24 live: Wann finden die Gruppenspiele statt?

1. Spieltag: 21. September 2023

2. Spieltag: 5. Oktober 2023

3. Spieltag: 26. Oktober 2023

4. Spieltag: 9. November 2023

5. Spieltag: 30. November 2023

6. Spieltag: 14. Dezember 2023

Europa League 2023/24: Wann finden die K.o.-Runden Spiele sowie das Finale statt und wo steigt das Endspiel?

Das Endspiel wird am 22. Mai 2024 in der Dublin Arena in der Hauptstadt Irlands ausgetragen. Der Weg dorthin sieht wie folgt aus:

Playoffs zur K.o.-Runde: 15. und 22. Februar 2024

Achtelfinale: 7. und 14. März 2024

Viertelfinale: 11. und 18. April 2024

Halbfinale: 2. und 9. Mai 2024

Finale: 22. Mai 2024

Europa League 2023/24: Wer überträgt die Spiele live im Free-TV und Livestream?

Die Rechte zur Übertragung der UEFA Europa League liegen bei der RTL-Gruppe. In der vergangenen Saison lief pro Spieltag jeweils eine Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV auf RTL, die restlichen Begegnungen waren bei RTL+ zu sehen.

Europa League 2023/24: Wo gibt es Liveticker zu den Spielen?

Mit den wichtigsten Infos rund um die EL-Spiele werdet ihr in den Livetickern auf ran.de versorgt.