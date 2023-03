In der Europa League geht es Schlag auf Schlag: Kurz nach den Achtelfinals werden am 17. März auch schon die Achtelfinals ausgelost. Diese finden Mitte April am 13. und 20.04. statt.

Das einzige deutsche Team, das es ins Viertelfinale geschafft hat, ist Bayer 04 Leverkusen. Das Team von Xabi Alonso setzte sich gegen den ungarischen Vertreter Ferencvaros durch. Union Berlin scheiterte dagegen an den Belgiern Union Saint-Gilloise.

Wichtige News zur Europa League findet Ihr zudem auf unserer Website.

Europa League: Die Viertelfinal-Paarungen

Manchester United – FC Sevilla

Juventus Turin – Sporting Lissabon

Bayer Leverkusen – Union Saint-Gilloise

AS Rom – Feyenoord Rotterdam

Europa League: Die möglichen Halbfinal-Paarungen

Auch die möglichen Halbfinal-Paarungen wurden am Freitag gelost und sehen wie folgt aus:

Juventus Turin/Sporting Lissabon – Manchester United/FC Sevilla

AS Rom/Feyenoord Rotterdam – Bayer Leverkusen/Union Saint-Gillois

Europa League: Wie geht es nach dem Viertelfinale weiter?

Viertelfinale: 13. und 20. April 2023

Halbfinale: 11. und 18. Mai 2023

Finale: 31. Mai 2023

Wo findet das Europa-League-Finale 2023 statt?

Das Finale der Europa League 2022/23 findet in Ungarn statt. Am 31. Mai 2023 dürfen die beiden Finalisten in der Puskas Arena in Budapest vor 65.000 Zuschauern um den Titel kämpfen.