Europa League

München - Es gibt Momente, die bleiben ein Leben lang im Gedächtnis. Die Nacht von Barcelona zählt für die Beteiligten von Eintracht Frankfurt zweifelsohne dazu.

"Das brennt sich ins Herz ein", sagte Frankfurt-Trainer Oliver Glasner nach dem 3:2 im Viertelfinal-Rückspiel. "Diese Gefühle, diese Stimmung werde ich mitnehmen, bis ich eine Etage höher bin."

"Wir haben hier etwas Historisches geschafft", ergänzte Vorstandssprecher Axel Hellmann. "Wir haben nicht nur eine Mannschaft geschlagen, die im eigenen Stadion seit 15 Spielen ungeschlagen ist, wir haben es auch auf eine Art und Weise getan, die nur möglich ist, wenn du das Europacup-Gen in dir hast."

Frankfurt träumt nun vom ganz großen Wurf. "Natürlich wollen wir jetzt auch ins Finale", stellte Torwart Kevin Trapp bereits klar. Auch Sebastian Rode sagt: "Natürlich darf man jetzt vom Finale träumen, aber wir müssen vorher erstmal unsere Hausaufgaben gegen West Ham machen und uns das Endspiel verdienen."

Eintracht Frankfurt hat in England "etwas gut zu machen"

Die Hürde, die auf dem Wege zum Finale in Sevilla zu meistern ist, wird West Ham United sein.

"In England haben wir etwas gut zu machen", sagt Präsident Peter Fischer und erinnert an die Saison 2018/2019. "Da waren wir im Halbfinale gegen Chelsea die bessere Mannschaft und sind seltsam ausgeschieden. Dieses Mal holen wir uns in England das Finale zurück."

Sportvorstand Markus Krösche spricht von einer schweren Hürde. Aber: "Das war Barcelona auch. Für uns ist klar, dass wir jetzt auch ins Finale kommen wollen."

Filip Kostic, der gegen Barcelona mit dem zwischenzeitlichen 3:0 für die Vorentscheidung gesorgt hatte, gibt sich realistisch. "Es wird ein schweres Spiel", sagt er im Hinblick auf das Duell mit dem Tabellensechsten der Premier League. "Aber wir haben noch Zeit, uns bestmöglich vorzubereiten. Dann schauen wir, was passiert."

Der sensationelle Sieg im Camp Nou beschert den Spielern von Frankfurt einen Legendenstatus. Sie werden für immer mit diesem Spiel in Verbindung gebracht. Fast so wie die Schalker, die 1997 den UEFA-Pokal gewannen.

Doch die Medaille hat auch eine Kehrseite: Es war eben "nur" das Viertelfinale, das die Eintracht für sich entschieden hat. Ein Ausscheiden gegen West Ham, das bei aller Euphorie nicht völlig unwahrscheinlich ist, würde der Freude ein schnelles Ende setzen.

Ergebnis-Krise in der Bundesliga

Übrig bliebe dann lediglich eine Bundesliga-Saison, die unterhalb der Erwartungen verläuft. Keines der letzten drei Liga-Spiele konnte die Eintracht gewinnen. Nur zwei der jüngsten acht Partien endeten siegreich.

Frankfurt steht lediglich auf einem enttäuschenden neunten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Rang fünf, der momentan vom SC Freiburg belegt wird und zur Teilnahme an der Europa League berechtigt, beträgt nahezu uneinholbare neun Punkte.

Selbst Rang sechs, der gleichbedeutend mit der Qualifikation für die weniger attraktive Conference League wäre, ist sechs Punkte entfernt. Ein DFB-Pokalsieg von RB Leipzig, dem SC Freiburg oder Union Berlin könnte den Weg von Frankfurt nach Europa zwar vereinfachen.

Aber selbst dann gilt: Ausrutscher darf sich die Eintracht nicht mehr leisten. Schon gar nicht am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen den direkten Konkurrenten Union Berlin (Sonntag, 17:30 Uhr, im Liveticker auf ran.de).

Markus Krösche weiß: "In der Bundesliga fehlt die Konstanz"

Die Herausforderung wird darin liegen, nach einem historischen Abend in Barcelona wieder auf den Liga-Betrieb umzuschalten.

Kostic äußert sich zuversichtlich: "Ich gebe immer alles für den Verein, da bist du müde nach so einem Spiel. Was im Camp Nou passiert ist, wird immer in meinem Herzen bleiben. Jetzt müssen wir gut regenerieren, dann werden wir am Sonntag wieder bereit sein."

Sportvorstand Markus Krösche hingegen ist sich bewusst, dass Frankfurt momentan zwei unterschiedliche Gesichter hat. "In der Bundesliga fehlt uns die Konstanz in dieser Saison, aber in der Europa League schaffen wir es irgendwie immer, am Anschlag zu sein." Nun geht es darum, dies auch in der Bundesliga hinzubekommen.

Dann gäbe es womöglich auch kommende Saison wieder Momente, die ein Leben lang im Gedächtnis bleiben.

Oliver Jensen

