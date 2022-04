Die Adler aus Frankfurt fliegen weiter durch die Europa League und wollen sich nun die Krone aufsetzen. Dazu bedarf es im Halbfinal-Hinspiel bei West Ham United einer Gala-Vorstellung, um sich eine gute Ausgangssituation fürs Rückspiel zu schaffen. Im Viertelfinale setzte sich die SGE gegen den großen FC Barcelona durch.

"Bereits kurz nach dem Spiel hat man gespürt, dass die Mannschaft sich bewusst war, wie groß der Sieg war. Aber ihnen ist auch klar, dass noch nichts erreicht ist. Wir wollen etwas in der Hand halten, wir wollen etwas hochhalten", gab auch Eintracht-Präsident Peter Fischer im exklusiven ran-Interview vor dem Knaller-Spiel in London zu.

Dass erneut 30.000 SGE-Fans wie im Viertelfinale in Barcelona den Weg ins London Stadium finden, scheint allerdings unrealistisch. "Im Halbfinale in Chelsea 2018/2019 haben wir gesehen, wie es in England läuft. Als einige Eintracht-Fans bei unserem Tor jubelten, wurden sie aus dem Stadion geworfen", erklärte Fischer weiter. Dennoch hofft die Eintracht auf zahlreiche Unterstützung in der englischen Hauptstadt. 3.000 Tickets wurden vom englischen Klub an die Frankfurt abgegeben.

Eintracht Frankfurt bei West Ham: Die voraussichtlichen Aufstellungen

West Ham: Areola - Coufal, Dawson, Cresswell, Johnson - Soucek, Rice - Bowen, Fornals, Lanzini - Antonio

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Hinteregger - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Lindström, Kamada - Borre

Wo läuft West Ham United gegen Eintracht Frankfurt? So könnt ihr das Spiel live verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Das Hinspiel des Halbfinals in der Europa League mit der Partie zwischen West Ham und Eintracht Frankfurt findet am Donnerstag, den 28. April 2022, um 21:00 Uhr im Londoner Olympiastadion statt. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel West Ham gegen Frankfurt im Free-TV übertragen?

Ja! Das Spiel zwischen West Ham und Frankfurt wird live im Free-TV gezeigt. Der Privatsender RTL beginnt mit seiner Übertragung um 20:15 Uhr.

Gibt es einen Livestream von West Ham United - Eintracht Frankfurt?

Die Partie wird online exklusiv vom Streaming-Anbieter RTL+ gezeigt. Das Match wird am Donnerstagabend sowohl als Einzelspiel im Stream zu sehen sein, als auch in der Konferenz mit der Partie RB Leipzig gegen Glasgow Rangers. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Kann ich die Partie West Ham vs. Eintracht auch im Liveticker verfolgen?

Mit unserem Liveticker auf ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Europa-League-Highlights: West Ham United vs. Eintracht Frankfurt

Auch die Höhepunkte des Spiels sowie alle Highlights der anderen Europa-League-Partien sind immer ab Donnerstagnacht auf RTL+ abrufbar. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Europa League: Wo kann ich Leipzig gegen Rangers live sehen?

Neben der Eintracht spielt auch RB Leipzig am Donnerstag in der Europa League. Das Spiel gegen den Glasgow Rangers wird nicht im Free-TV übertragen. In Deutschland ist ein kostenpflichtiges Abo für RTL+ nötig, um das Spiel im Livestream zu sehen. In Österreich wird das Spiel auf Servus TV und ORF.

West Ham vs. Frankfurt: Wer kommentiert das Halbfinale?

Aus London melden sich Laura Papendick, Thomas Wagner und Experte Karl-Heinz Riedle. Kommentiert wird das Spiel bei RTL von Marco Hagemann und Steffen Freund. Bei RTL+ wird das Halbfinale von Klaus Veltman kommentiert. In der Konferenz ist Christian Straßburger der Kommentator

