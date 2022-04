Im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Europa League beißt sich RB Leipzig lange an tief stehenden Gästen aus Glasgow die Zähne aus. Erst fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit erlöst Angelino den Bundesligisten, der nun im Rückspiel in einer Woche (Live im Ticker auf ran.de) das zweite Endspielticket in dieser Saison buchen kann.