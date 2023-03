Am Freitagmittag wurden in Nyon in der Schweiz die übrigen Runden der Europa League ausgelost. Nach dem Aus von Union Berlin und vom SC Freiburg ist mit Bayer Leverkusen nur noch ein deutscher Klub vertreten.

Die "Werkself" trifft im Viertelfinale der Europa League auf Union Saint-Gilloise. Die Belgier hatten im Achtelfinale Union Berlin ausgeschaltet.

Diese Runde wird am 13. und am 20. April ausgespielt. Das Halbfinale steigt dann am 11. und 18. Mai.

Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick

Manchester United - FC Sevilla

Juventus Turin - Sporting Lissabon

Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise

Feyenoord Rotterdam - AS Rom

Die Halbfinal-Paarungen im Überblick

Juventus Turin/Sporting Lissabon - Manchester United/FC Sevilla

Feyenoord Rotterdam/AS Rom - Bayer Leverkusen/Union Saint-Gilloise

Im Finale, das am 31. Mai in der Puskas-Arena in Budapest steigt, wären die Leverkusener offiziell Gast.