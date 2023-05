Von anfangs 50 Mannschaften in der Europa League sind nur noch zwei übrig: Die AS Roma misst sich mit dem FC Sevilla. Der Sieger bekommt nichts Geringeres als die Europa-League-Trophäe, der zweitgrößte europäische Klub-Wettbewerb.

Dabei kommt es zum Duell zweier Europa-League-Experten: Jose Mourinho verlor in fünf Anläufen noch nie ein europäisches Finale. 2003 holte er mit Porto den damaligen UEFA-Cup, 2004 die Champions League. 2010 gewann er die Champions League mit Inter Mailand und 2017 die Europa League mit Manchester United. Erst im vergangenen Jahr gewann er mit der Roma die neu geschaffene Europa Conference League.

Ihm gegenüber steht mit dem FC Sevilla die Europa-League-Mannschaft schlechthin. Mit insgesamt sechs Titeln (davon vier seit dem Rebranding auf Europa League) ist Sevilla mit Abstand Rekordsieger des Wettbewerbs. Auf Platz zwei folgen Inter, Atletico Madrid, Liverpool und Juventus Turin mit jeweils drei. Bestes deutsches Team ist Eintracht Frankfurt mit zwei Erfolgen.

AS Roma vs. FC Sevilla: Europa-League-Finale live - wann und wo wird gespielt?

Austragungsort des Finals ist die Puskas-Arena in Budapest. Anpfiff in Ungarn ist am 31. Mai 2023 um 21 Uhr.

Roma - Sevilla heute live: Läuft die Europa League live im Free-TV?

Ja, läuft sie! Das Duell der Sevillanos mit der Roma seht ihr live bei RTL, Start der Übertragung ist um 20:15 Uhr.

AS Rom vs. FC Sevilla heute live: Wo läuft das Finale der Europa League im Livestream?

Den Livestream zur Partie könnt ihr via RTL+ abrufen. Für den Zugang müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Rom gegen Sevilla heute live: Wo gibt es einen Liveticker zum Europa-League-Finale?

Einen verlässlichen Liveticker findet ihr wie gewohnt auf ran.de. Dort halten wir euch mit allen Infos zum Spielgeschehen auf dem Laufenden.

Europa-League-Finale in Budapest: Wo finde ich Highlights und Audiostream zur Europa League?

Einen Audiostream zum Europa-League-Finale zwischen Rom und dem FC Sevilla findet ihr bei der Sportschau. Die Highlights seht ihr nach der Partie bei RTL+ oder auf der UEFA-Website.

