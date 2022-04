Schafft Eintracht Frankfurt die Sensation und setzt sich im Duell mit dem FC Barcelona in der Europa League durch? Nach dem 1:1 im Hinspiel in Frankfurt sind die Hoffnungen bei den Hessen nicht kleiner geworden. "Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen. Jetzt ist unser ganz klares Ziel, ins Halbfinale zu kommen", schickte Sportvorstand Markus Krösche vor dem Duell eine Kampfansage an die Katalanen.

Beim Remis zeigte Frankfurt eine konzentrierte Leistung und ärgerte sich am Ende fast über den Gegentreffer. Im Camp Nou erwartet die SGE eine andere aufgestellte Mannschaft aus Barcelona, die den Gegner im Hinspiel vielleicht etwas unterschätzt haben.

Unterstützung bekommt Eintracht Frankfurt von rund 30.000 mitgereisten Fans, die das Camp Nou in einen Hexenkessel verwandeln wollen. Trainer Oliver Glasner muss dabei allerdings seine Wunschverteidigung umbauen: Tuta sah im Hinspiel Gelb-Rot und wird für das Rückspiel nicht zur Verfügung stehen. Dafür wird höchstwahrscheinlich Almamy Toure in die Dreierkette neben Martin Hinteregger und Evan N'Dicka rücken. Ein Fragezeichen steht hinter Djibril Sow, der gegen Freiburg verletzt raus musste. Bei Barca bangt man um Gerard Pique. Beide konnten allerdings am Training am Mittwoch teilnehmen.

Wo läuft FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt? So könnt ihr das Spiel live verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Das Rückspiel des Viertelfinals in der Europa League mit der Partie zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt findet am Donnerstag, den 14. April 2022, um 21:00 Uhr im Camp Nou statt. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Barcelona gegen Frankfurt im Free-TV übertragen?

Ja! Das Spiel zwischen Frankfurt und Barcelona wird im Free-TV gezeigt. Der Privatsender RTL beginnt mit seiner Übertragung um 20:15 Uhr.

Gibt es einen Livestream von FC Barcelona - Eintracht Frankfurt?

Die Partie wird online exklusiv vom Streaming-Anbieter RTL+ gezeigt Das Match wird am Donnerstagabend sowohl als Einzelspiel im Stream zu sehen sein, als auch in der Konferenz. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Kann ich die Partie Barcelona vs. Eintracht auch im Liveticker verfolgen?

Mit unserem Liveticker auf ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Europa-League-Highlights: FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt

Auch die Höhepunkte des Spiels sowie alle Highlights der anderen Europa-League-Partien sind immer ab Donnerstagnacht auf RTL+ abrufbar. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.