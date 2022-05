München - Eintracht Frankfurt ist nur noch einen Sieg davon entfernt, den ersten internationalen Titel seit dem UEFA-Cup-Triumph 1980 einzufahren. Die Hessen treffen im Finale der Europa League am Abend des 18. Mai in Sevilla auf die Glasgow Rangers und könnten dabei für den ersten Titel einer deutschen Mannschaft in diesem 2009 eingeführten Wettbewerb sorgen.

Während sich die Rangers in einem spannenden Halbfinal-Rückspiel mit 3:1 gegen Leipzig durchsetzen konnten und somit die 0:1-Pleite aus dem Hinspiel wettmachten, zog die Eintracht mit zwei Siegen (2:1 und 1:0) gegen West Ham United ins Endspiel ein. Einziger Wermutstropfen des Rückspiels in der Main-Metropole war das verletzungsbedingte Aus von Abwehrchef Martin Hinteregger. Der 29-jährige Österreicher wird wegen einer Oberschenkelverletzung nun auch das Endspiel in Sevilla verpassen.

"Es war unglaublich bitter, so früh zu wechseln", sagte Frankfurts Coach Oliver Glasner hinterher zum Ausfall Hintereggers. Doch Hinteregger-Ersatz Almamy Toure machte als Joker gegen die Hammers ein hervorragendes Spiel.

Ähnlich märchenhaft wie Frankfurts stets von tausenden Fans begleiteter Erfolgslauf durch Europa ist jener von den Rangers. Die Schotten mussten vor zehn Jahren aus finanziellen Gründen bis in die vierte Liga absteigen, seitdem ging es für den Traditionsklub aber stetig bergauf - nun wäre eben die Krönung dieses Trends durch den Europa-League-Titel möglich.

Wann läuft Rangers gegen Eintracht Frankfurt?

Das Finale zwischen den Rangers und Eintracht Frankfurt findet am 18. Mai um 21:00 Uhr im Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan in Sevilla statt. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Rangers gegen Eintracht Frankfurt im Free-TV übertragen?

Ja! Das Spiel zwischen Frankfurt und Real Betis wird im Free-TV gezeigt. Der Privatsender RTL beginnt mit seiner Übertragung um 20:15 Uhr.

Gibt es einen Livestream von Rangers - Frankfurt live?

Die Partie wird online exklusiv vom Streaming-Anbieter RTL+ gezeigt. Das Match wird am Mittwoch im Stream zu sehen sein. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Wo kann ich die Eintracht live sehen?

Die Eintracht spielt am Mittwoch gegen die Rangers im Europa-League-Finale. Das Spiel wird live bei RTL im Free-TV zu sehen sein, sowie im Livestream über RTL+.

Kann ich die Partie Rangers vs. Eintracht heute auch im Liveticker verfolgen?

Mit unserem Liveticker auf ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Europa-League-Highlights: Rangers vs. Eintracht Frankfurt

Auch die Höhepunkte des Spiels sind ab Mittwochnacht auf RTL+ abrufbar. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

