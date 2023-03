Juventus Turin schlägt den SC Freiburg im Europa-Park Stadion mit 2:0 und zieht damit in das Viertelfinale der Europa League ein. Im zweiten Durchgang überzeugten die Freiburger trotz Unterzahl mit starkem Kampfgeist und Biss. Sie nahmen jeden Zweikampf an und suchten irgendwie den Weg Richtung Strafraum. Doch die alte Dame verteidigte höchst souverän und lies kaum Möglichkeiten für die Breisgauer zu.Die wenigen Chancen, die sich den Freiburgern boten, blieben ungenutzt. In den Schlussminuten nutzte der eingewechselte Chiesa die fehlende Kraft der Hausherren und machte mit dem 2:0 alles klar. Die Partie wurde aber in der ersten Hälfte entschieden, als Gulde mit einem diskutablen Handspiel für einen Elfmeter und einen Platzverweis sorgte. Das hinterlässt definitiv einen bitteren Beigeschmack. Somit endet die europäische Reise des SC Freiburg, die sich in diesem Wettbewerb fantastisch präsentiert haben. Schlussendlich zieht Juventus verdient ins Viertelfinale weiter und kann sich zu den Favoriten auf den Titel zählen. Zum Spielbericht

Dieses Spielglücks bedarf es wohl auch im Duell mit Juventus Turin, einem der formstärksten Teams der Serie A. Von den vergangenen zehn Pflichtspielen verlor die "Alte Dame" lediglich eines, acht Begegnungen konnte die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri für sich entscheiden.

Für das zweite Aufeinandertreffen binnen einer Woche rechnet sich der Italiener aufgrund des Ergebnisses im Hinspiel "gute Chancen" aus, weiß aber auch, dass es ein "ganz anderes" Spiel wird.

