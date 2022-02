Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig bangt vor seinem Zwischenrunden-Spiel in der Europa League um Abwehrchef Willi Orban. Wie Trainer Domenico Tedesco mitteilte, hat der 29-Jährige vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen Real Sociedad San Sebastian "ein paar Erkältungssymptome" gezeigt und daher im Training gefehlt. "Ob Willi dabei ist, wird sich morgen früh zeigen", sagte Tedesco am Mittwoch.

Trotz der Aussicht auf einen möglichen Titelgewinn im Europa-League-Finale am 18. Mai in Sevilla gab sich Tedesco derzeit noch zurückhaltend. "Natürlich haben wir Lust auf Erfolg, und Erfolg sind in Leipzig Titel und eine gute Position in der Liga. Trotzdem sind das noch ganz, ganz, ganz lange Wege", so der 36-Jährige: "Wenn wir dann die Zwischenrunde für uns entscheiden, sind wir auch erst im Achtelfinale."

Um im Heimspiel gegen Real Sociedad eine gute Ausgangslage zu schaffen, hat sich Tedesco ein klares Rezept zurechtgelegt. "Wir brauchen den Ball. Wenn man einer spanischen Mannschaft den Ball überlässt, weiß sie etwas damit anzufangen", sagte er: "Wir müssen den Gegner weg vom eigenen Tor halten und doch auch im Pressing gut achtgeben." Am 24. Februar (Donnerstag/18.45 Uhr) tritt Leipzig zum Rückspiel beim Tabellensechsten der spanischen Liga an.