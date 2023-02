Der FC Barcelona ist zum Rückspiel in der Zwischenrunde der Europa League bei Manchester United zu Gast. Die Partie der beiden Top-Klubs beginnt am Donnerstag im Old Trafford um 21:00 Uhr.

Beide Teams wären sich wohl lieber erst im späteren Turnierverlauf begegnet und hätten wahrscheinlich ein Aufeinandertreffen in der Champions League bevorzugt. Nun ist jedoch zwangsläufig für eine der aktuell formstärksten Mannschaften in der Europa League vorzeitig Schluss.

Während Manchester United unter Erik ten Hag wieder zu alter Stärke gefunden hat und plötzlich wieder im Kampf um die englische Meisterschaft mitmischt, ließ sich der FC Barcelona vom überraschenden Champions-League-Aus nicht irritieren und führt derzeit die La Liga mit acht Punkten Vorsprung vor Dauerrivale Real Madrid an.

Auf Augenhöhe verlief dementsprechend das Hinspiel. Auf hohem internationalen Niveau und mit großem Unterhaltungswert für den neutralen Zuschauer lieferten sich die beiden Fußball-Giganten ein spannendes Duell. Jedoch ging aus der Partie im Camp Nou kein Sieger hervor (2:2), sodass für beide Teams im Rückspiel noch alles möglich ist.

Manchester United vs. FC Barcelona - So seid ihr live in TV, Stream und Ticker dabei

Ihr wollt mehr aktuelle Neuigkeiten zum Unterhaus der Königsklasse? Kein Problem, checkt unsere Newsseite zur Europa League ab!

Manchester United vs. FC Barcelona: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie findet am Donnerstag, den 23. Februar, statt. Anpfiff in Manchester ist um 21:00 Uhr.

Manchester United vs. Barcelona live: Läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

Nein, das Spiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona könnt ihr nicht im Free-TV verfolgen.

United vs. Barca: Läuft das Spiel live im Pay-TV?

Nein, die Partie zwischen Manchester United und dem FC Barcelona ist nicht im linearen Pay-TV zu sehen.

Manchester vs. Barcelona: Wo läuft das Spiel im Livestream?

Die Partie wird online exklusiv vom Streaming-Anbieter RTL+ gezeigt. Das Match wird am Donnerstagabend sowohl als Einzelspiel im Stream zu sehen sein, als auch in der Konferenz. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Manchester United vs. FC Barcelona: Wo kann ich das Spiel im Liveticker verfolgen?

Wie gewohnt stellen wir euch sowohl auf unserer Website als auch in der ran-App einen Liveticker zur Verfügung. Sobald die Aufstellungen da sind, findet ihr diese ebenfalls dort.

United vs. Barcelona: Wo gibt's Highlights zur Partie?

Die Höhepunkte des Spiels sowie alle Highlights der anderen Europa-League-Partien sind immer ab Donnerstagnacht auf RTL+ abrufbar. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Manchester United vs. FC Barcelona: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Manchester United: De Gea - Dalot, Martinez, Varane, Shaw - Casemiro, Fred - Fernandes, Weghorst, Sancho - Rashford - Trainer: Erik ten Hag

FC Barcelona: Ter Stegen - Araujo, Kounde, Christensen, Alba - Kessie, Busquets, De Jong - Raphinha, Lewandowski, Fati – Trainer: Xavi

Manchester United - FC Barcelona: Die wichtigsten Fakten

Spiel: Manchester United - FC Barcelona

Anpfiff: Donnerstag, 23. Februar 2023, 21:00 Uhr

Ort: Old Trafford, Manchester

Schiedsrichter: Clement Turpin (FRA)

Trainer: Erik ten Hag (Manchester), Xavi (Barcelona)

TV-Übertragung: -

Livestream: RTL+

Liveticker: ran.de