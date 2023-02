Erschreckende Szenen in der Europa League: In Eindhoven stürmte ein Hooligan in der Schlussphase der Partie zwischen PSV und den Gästen aus Sevilla den Platz.

Der in einer schwarzen Kapuzenjacke gekleidete Eindringling ging auf Sevillas Torhüter Marko Dmitrovic los, versuchte ihn mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Der Schlussmann reagierte schnell, rang den Angreifer zu Boden, wich dabei noch einem Tritt aus und brachte ihn unter Kontrolle, bis die Sicherheitskräfte eintrafen.

Veoma loša tehnika kod udarca, Marko Dmitrović koristi slabu ravnotežu protivnika da bi ga bacio u parter gde vrši solidnu kontrolu.

TKO sudijski prekid za Srpskog reprezentativca.

Sevillas Torhüter fordert Konsequenzen

"Er kam und schubste mich in den Rücken. Er war wahrscheinlich wütend wegen des Ergebnisses und schon auch ein bisschen verrückt oder betrunken", erklärte Dmitrovic nach dem Spiel.

"Er hat versucht, mich zu schlagen, aber ich konnte ihn festhalten und auf die Ankunft des Sicherheitsdienstes warten."

Der 31-Jährige verurteilte die Attacke und plädierte für Konsequenzen: "Es ist nie schön, so etwas im Fußball zu sehen, es sollte nicht passieren, und ich hoffe, dass so etwas bestraft wird."

Zum Zeitpunkt der Attacke führte PSV im Achtelfinal-Rückspiel gerade 1:0 gegen die Spanier. Zwar gewannen die Niederländer 2:0, doch wegen des 0:3 im Hinspiel schied PSV aus.