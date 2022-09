Köln (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg geht in der Europa League als Favorit in sein zweites Gruppenspiel bei Olympiakos Piräus. Bei einem Sieg der Breisgauer zahlt der Sportwettenanbieter bwin mit Quote 2,40 aus. Auf das zweite Bundesliga-Überraschungsteam Union Berlin wartet im portugiesischen Braga eine schwere Aufgabe. Der Tabellenführer geht mit der Quote 3,20 in sein erstes Auswärtsspiel dieser Europa-League-Saison.

Der 1. FC Köln ist beim ersten Heimspiel in der Conference League dagegen klarer Favorit. Bei einem Sieg gegen den 1. FC Slovacko aus Tschechien zahlt bwin das 1,24-fache des Einsatzes aus.