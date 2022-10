Köln (SID) - Der Sportwettenanbieter bwin sieht am Donnerstag gute Karten für die deutschen Vereine im Fußball-Europapokal. Ein Sieg des SC Freiburg beim FC Nantes in der Europa League ist mit der Quote 20,5:10 notiert, der Gruppensieg wird mit 11,2:10 nur noch als Formsache eingeschätzt.

Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin geht mit der Quote 13,5:10 für das Unternehmen zudem als klarer Favorit in das Spiel bei Malmö FF (90:10). In der Conference League werden für einen Sieg des 1. FC Köln bei Partizan Belgrad 20,50 Euro für zehn Euro Einsatz ausgezahlt.