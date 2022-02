Leipzig (SID) - Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig kann in der Europa League wohl aus dem Vollen schöpfen. Vor dem Rückspiel um den Einzug in das Achtelfinale gegen Real Sociedad San Sebastian am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) sind Abwehrspieler Marcel Halstenberg und Flügelspieler Angelino ins Training zurückgekehrt. "Wir können mit allen theoretisch spielen", sagte Tedesco am Mittwoch.

Halstenberg, der verletzungsbedingt in dieser Saison noch kein Spiel bestritten hat, trainierte bereits am Dienstag wieder mit. Angelino wird am Mittwoch nach seiner Erkältung einsteigen. Von Anfang an zu spielen, werde für den Spanier aber "eher schwierig", erklärte Tedesco: "Er war schon zwei Tage richtig krank".

Gegen die sehr defensiven Spanier war Leipzig im Hinspiel in der heimischen Arena nicht über ein 2:2 hinausgekommen. "Ich glaube, dass sie daheim schon ein bisschen anders spielen und die Fans sie nach vorne peitschen werden", sagte Tedesco. Im Rückspiel benötigt RB einen Sieg.