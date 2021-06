Baku (SID) - Die Türkei steht bei der Fußball-EM vor dem Aus. Der frühere WM-Dritte kassierte in Baku gegen Wales mit 0:2 (0:1) schon seine zweite Niederlage in der Vorrundengruppe A und hat damit kaum noch mehr als theoretische Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale. Die bei ihrer zweiten EM-Teilnahme weiter ungeschlagenen Waliser mit ihrem Superstar Gareth Bale hingegen dürfen nach ihrem ersten Sieg im laufenden Turnier ernsthaft auf die erneute Teilnahme an der Runde der besten 16 hoffen.

Für die Treffer der Briten sorgte Aaron Ramsey drei Minuten vor der Pause und Connor Roberts in der Nachspielzeit. Die Chance auf einen höheren Erfolg ließ Bale ungenutzt, als der Star des Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur einen Foulelfmeter über das gegnerische Tor schoss.