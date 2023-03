Köln (SID) - Alarmstufe Rot in Neapel: Vor dem Fußball-Länderspiel in der EM-Qualifikation zwischen dem viermaligen WM-Titelträger Italien und dem Fußball-Mutterland England in Neapel hat die italienische Polizei strenge Sicherheitsvorkehrungen ergriffen. Es werden 2500 englische Fans in der Vesuvstadt erwartet, 1000 Sicherheitskräfte sind deshalb im Einsatz.

Englische Anhänger werden am Flughafen Capodichino und am Hauptbahnhof kontrolliert. Schärfste Maßnahmen wurden auch um das Hotel Vesuvio ergriffen, in dem die englische Auswahl und der italienische Präsident Sergio Mattarella, derzeit zu Besuch in Neapel, untergebracht sind. Auch mehrere strategische Plätze in der Innenstadt wurden mit einem größeren Polizeiaufgebot überwacht.

Die Polizei will Krawalle vermeiden wie jene, die vergangene Woche beim Champions-League-Spiel zwischen der SSC Neapel und Eintracht (3:0) die Stadt am Vesuv in Atem gehalten hatte. Nach den Zwischenfällen wurden acht Personen, darunter drei Eintracht-Hooligans, festgenommen. Sie befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft.