Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationaltorhüterin Merle Frohms geht als Nummer eins voller Selbstvertrauen in die EM in England (6. bis 31. Juli). "Das stärkt natürlich ungemein, wenn man einfach spürt, dass die Trainerin einem vertraut", sagte die 27-Jährige von Eintracht Frankfurt in einer Medienrunde am Dienstag.

Vergangene Woche hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg festgelegt, dass Frohms den Vorzug vor Almuth Schult im deutschen Tor erhält und so ihr erstes Turnier als Nummer eins bestreitet. Frohms sieht das als Bestätigung, "dass ich in den letzten Monaten gut gearbeitet habe und bereit bin, jetzt die EM zu spielen".

Ihr Verhältnis zu Schult (31), in deren Fußstapfen sie kommende Saison auch beim VfL Wolfsburg treten wird, sei trotz Konkurrenzkampf gut.

"Wir hatten schon immer einen sehr guten Umgang miteinander. Wir sind beide sehr ehrgeizig, natürlich kommen da mal Sticheleien, aber außerhalb des Platzes verstehen und ergänzen wir uns sehr gut", erläuterte Frohms.

Die gebürtige Niedersächsin sieht es als "Luxusproblem, dass wir so eine Breite bei den Torhüterinnen haben. Das stärkt mich auch, wenn ich in jedem Training an mein Limit gehen muss". Frohms hatte das DFB-Tor nach der WM 2019 übernommen, als Schult wegen einer Schulter-OP und ihrer Babypause fehlte.