Bukarest (SID) - Der österreichische Fußball-Nationalspieler Marko Arnautovic hat für seine Entgleisungen beim 3:1-Auftaktsieg gegen EM-Neuling Nordmazedonien um Entschuldigung gebeten. "Es gab gestern einige hitzige Worte in den Emotionen des Spiels, für die ich mich entschuldigen möchte", schrieb Arnautovic am Montag in einer Instagram-Story: "Ich bin kein Rassist!"

ÖFB-Kapitän David Alaba hatte Arnautovic nach dessen Treffer zum 3:1 (89.) beim Torjubel heftig am Kinn gepackt und wollte seinen aufgebrachten Teamkollegen zur Ruhe bringen. Zuvor soll Arnautovic gegen seinen Gegenspieler Ezgjan Alioski gepöbelt und einen diffamierenden Begriff für Albaner benutzt haben.

In einem ORF-Interview berichtete der frühere Bremer Arnautovic, dass er sich mit Alioski nach dem Spiel ausgesprochen und am Montag schließlich das Gespräch mit Nordmazedoniens Kapitän Goran Pandev gesucht habe. "Er ist ein guter Freund von mir und hat mir auch gesagt, vergiss alles, ich weiß, wie es im Fußball läuft und wie die Emotionen sind", meinte Arnautovic. Dennoch wolle er "für die ganze Menschheit und für die ganze Welt sagen: Entschuldigung dafür!"

Um Entschuldigung hatte er schon bei Instagram gebeten, "ganz besonders bei meinen Freunden aus Nordmazedonien und Albanien. Ich habe Freunde in fast jedem Land und ich stehe für Vielfalt. Jeder, der mich kennt, weiß das."

Die Europäische Fußball-Union startete jedoch "keine Untersuchungen zu den gestrigen Spielen", wie ein UEFA-Sprecher auf SID-Anfrage sagte. Der nordmazedonische Fußballverband FFM forderte am Montagabend auf Facebook derweil die "härteste Strafe" für Arnautovic und erklärte, ein offizielles Schreiben an die UEFA gerichtet zu haben.

Zum Abschluss richtete Arnautovic die Worte "Më falni", was "Entschuldigung" auf albanisch bedeutet, an seine Follower. Alioski ist albanischer Abstammung, Arnautovic hat serbische Wurzeln. Beide Nationen stehen seit Jahrzehnten im Konflikt.

SID ry rd ts cl