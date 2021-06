Amsterdam (SID) - Der walisische Fußballstar Gareth Bale will seine Nationalmannschaftskarriere auch nach dem EM-Aus fortsetzen. "Ich will weiterspielen. Ich liebe es, für Wales zu spielen. Ich werde es bis zu dem Tag tun, an dem ich mit dem Fußball aufhöre", sagte der 31-Jährige dem walisischen TV-Sender S4C.

Ein BBC-Interview hatte Bale nach dem 0:4 (0:1) gegen Dänemark im Achtelfinale von Amsterdam am Samstagabend bei der Frage nach seiner Zukunft empört abgebrochen. Gerüchte über einen Abschied aus der Nationalmannschaft hielten sich seit Wochen.

Bale war zuletzt von Real Madrid an Tottenham Hotspur ausgeliehen und kehrt nun zurück. Für Wales hat er 95 Länderspiele absolviert und 33 Tore erzielt, das letzte allerdings vor mehr als eineinhalb Jahren.